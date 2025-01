Vinatzer, una lucina: la notte di Mikaela Shiffrin

La Planai ha il suo padrone e si chiama Timon Haugan . Il Team Norge si conferma il riferimento nelle specialità tecniche della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Dopo che martedì il gigante era stato marchiato da Alexander Steen Olsen, a Schladming è stata la volta di Haugan porre il proprio sigillo e conquistare la seconda vittoria stagionale tra i pali stretti. Il norvegese ha preceduto i due austriaci Manuel Feller (+0"20) e Fabio Gstrein (+0"67), con quest'ultimo che finalmente ha interrotto il digiuno da top-3 nel massimo circuito internazionale a livello individuale. In chiave classifica di specialità, vista l'uscita del campione olimpico Clement Noel, l'ottavo posto ha permesso a Henrik Kristoffersen di prendersi la vetta con 467 punti, tre in più del transalpino. In Casa Italia, Alex Vinatzer non è riuscito a replicare il podio di Kitzbuehel . «Sono partito abbastanza male e ho perso il ritmo. Dal ripido in poi, ho sciato abbastanza bene. Mi aspettavo comunque qualcosa di meglio. Mi preparerò per la prossima». L'altoatesino è stato comunque il migliore della truppa tricolore (12° a 1"64) ed è rientrato nei primi 15 della lista per avere un buon pettorale ai Mondiali. Solo altri due azzurri nella run-2: Tobias Kastlunger (22° a 3"28) e Stefano Gross (23° a 3"46).

Lo slalom femminile

Si passa il testimone alle ragazze che oggi sulla Émile Allais di Courchevel si cimenteranno anche loro in slalom (prima manche alle 17, seconda alle 20), ultima vera prova generale prima dei Mondiali di Saalbach (4-16 febbraio). Sarà il grande ritorno della regina, Mikaela Shiffrin. Dal 30 novembre al 30 gennaio, dopo la perforazione subita a livello addominale in quella seconda manche del gigante a Killington, si mette nel mirino la vittoria n.100 in Coppa del Mondo. Sarà dura per Mikaela, anche se il feeeling con la pista francese è decisamente buono se si va a consultare l'album dei ricordi: sette vittorie, per di più in quattro discipline diverse. In altre parole, non si sbaglia nel definire assai gradito per l'americana lo sterminato comprensorio francese de Les 3 Vallees. Vedremo come le avversarie accoglieranno Shiffrin. La svizzera Camille Rast, detentrice del pettorale rosso, vorrà far valere la propria leadership, mentre Zrinka Ljutic è intenzionata a mettere una pietra sopra il brutto errore di Flachau. Nove le azzurre presenti. Si tratta di Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Celina Haller, Francesca Carolli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi. La 20enne Mondinelli, reduce da un infortunio al ginocchio nell'aprile scorso, fa il suo esordio. Prima assoluta per Carolli. Peterlini vorrà dare dei segnali prima della rassegna iridata, allo stesso modo Rossetti e Dalla Mea, undicesima in gigante a Kronplatz, vanno in cerca di punti.



SLALOM UOMINI SCHLADMING: 1. (prima manche: 2) Haugan (Nor) 1’48”05; 2. (4) Feller (Aut) a 0”20; 3. (7) Gstrein (Aut) a 0”67; 4. (1) Strasser (Ger) a 0”77; 5. (3) Meillard (Svi) a 0”83; 6. (5) McGrath (Nor) a 0”88; 7. (14) Amiez (Fra) a 1”02; 8. (9) Kristoffersen (Nor) a 1”18; 9. (18) Ritchie (Usa) a 1”27; 10. (20) Marchant (Bel) a 1”33; 12. (16) Vinatzer a 1”64; 22. (30) Kastlunger a 3”28; 23. (21) Gross a 3”46; nq Maurberger; rit. 1ª m. Della Vite e Saccardi.

COPPA DEL MONDO: 1. Odermatt (Svi) 1.066; 2. Kristoffersen (Nor) 746; 3. Meillard (Svi) 637; 4. McGrath (Nor) 548; 5. Haugan (Nor) 528; 12. Casse 319. Slalom: 1. Kristoffersen (Nor) 467; 2. Noel (Fra) 464; 3. Meillard (Svi) 415; 17. Vinatzer 145.

PROGRAMMA E TV: ore 17 e 20 slalom donne Courchevel (Fra), dirette RaiSport ed Eurosport.