Deromedis in trionfo nel nome di Senna: "Ecco la sua lezione"

Nel nome di Ayrton Senna. Simone Deromedis si è ispirato al celebre pilota brasiliano per conquistare il quarto successo personale nella Coppa del Mondo di skicross , il secondo in questa stagione. I colori del suo casco (bianco e rosso) hanno voluto rievocare la McLaren di Ayrton . Una vittoria da campione, facendosi largo fin dalle prime battute nei confronti del canadese Reece Howden e andandosi a prendere in maniera autorevole la vittoria in gara-1 a Veysonnaz. «Come diceva Senna, se si vuole vincere si deve rischiare e così ho preso il comando. Avevo sci eccezionali, sono davvero soddisfatto di questa vittoria», ha raccontato Deromedis .

I campionati europei open di biathlon

Un'affermazione davanti al francese Youri Duplessis Kergomard e ad Howden che ha permesso all'azzurro di salire in classifica generale a quota 385 punti e di avvicinarsi al tedesco Florian Wilmsmann (455), sesto ieri. Per quanto concerne gli altri italiani, eliminati negli ottavi di finale Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni, mentre tra le donne ottima sesta posizione di Jole Galli. Oggi sarà di scena gara-2 sulle nevi svizzere. Grandi notizie poi nei campionati europei open di biathlon. L’altoatesino Patrick Braunhofer si è reso protagonista di una gara sontuosa nella 12.5 km dell’inseguimento maschile, andandosi a prendere un oro del tutto inaspettato, dopo aver concluso 16° nella Sprint. Bel Paese sugli scudi anche grazie al bronzo nella 10 km pursuit femminile di Linda Zingerle in Val Martello. Tornando alle questioni di Coppa del Mondo,

Primo podio stagionale per Michela Moioli

Michela Moioli si è portata a casa il primo podio stagionale nel massimo circuito dello snowboardcross, giungendo seconda nella prima delle due gare a Beidahu (Cina). Dopo l'ottavo posto dell'unico appuntamento di Cervinia, la ventinovenne di Alzano Lombardo è stata preceduta di pochi centesimi dalla britannica Charlotte Bankes. Per la campionessa olimpica di PyeonChang 2018 si tratta del 43ma top-3 individuale in Coppa del Mondo. Quest'oggi, nella mattinata italiana, ci riproverà al pari di Lorenzo Sommariva, che ha terminato in quinta posizione ieri (vittoria nella Small Final). Non altrettante soddisfazioni dallo sci di fondo a Cogne. Nella Sprint maschile, azzurri tutti eliminati nei quarti di finale, ivi compreso Federico Pellegrino; in quella femminile Caterina Ganz è stata la migliore, fermandosi in semifinale. Si è assistito al dominio dei norvegesi con la tripletta Erik Valnes, Ansgar Evensen ed Even Northug tra gli uomini. La svedese Maja Dahlqvist è andata a segno tra le donne. Niente da fare sulla Kandahar di Garmisch-Partenkirchen. La nebbia ha impedito la disputa ieri del training sulla pista tedesca, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Alla fine della fiera, nessuno delle due prove cronometrate si è potuta disputare e, per regolamento, è saltata la discesa odierna valida per il massimo circuito. La giuria ha cercato di ritardare il più possibile la partenza (fino alle 13.00), ma non ci sono state chance per dare il via alle danze. E così, ci si proietta ai Mondiali di Saalbach (Austria), che dal 4 al 16 febbraio saranno il centro di gravità permanente del Circo Bianco.