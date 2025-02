Valentina Greggio totale: va più veloce degli uomini!

TORINO - Nessuno come lei. Al punto che non possiamo più dire di avere il signore e la signora della velocità, re e regina di quello che una volta (con molto più appeal) si chiamava Kilometro Lanciato. La Coppa del Mondo di sci velocità continua a parlare solo l’italiano di Simone Origone e Valentina Greggio , che nella seconda gara di Vars , la pista francese dei sogni e dei record, volano oltre i duecento chilometri all’ora. Ma la vera notizia, se vogliamo neppure così clamorosa vista la sequenza di risultati della ritrovata verbanese, è che per la prima volta una donna batte anche gli uomini: 202,140 all’ora la piemontese, 202,120 il valdostano. Con questa misura Valentina stacca nettamente le svedesi Agnes Abrahamsson (197,300) e Siri Kling Andersson (194,320) e conquista la quarta vittoria su altrettante gare disputata in questa stagione, la 48ª della sua carriera in Coppa. Origone , 45 anni e 15 sfere di cristallo in bacheca, invece con la terza di questo 2025 arriva a quota 62 battendo i padroni di casa Simon Billy (201,860) e Bastien Montes (201,180). Nono il fratello minore Ivan, arrivato a 197,200 km/h. E già l’Italvelocità si proietta sul prossimo fine settimana, quando sarà in scena a Formigal, sui Pirenei spagnoli.

Pianeta cross

Simone Deromedis manca il bis ma prende il comando della Coppa del Mondo di Skicross, la disciplina più adrenalinica dello sci. Nella semifinale della gara-2 di Veysonnaz, in Svizzerra, il trentino campione del mondo in carica deve alzare il piede dall’acceleratore per evitare un contatto con il francese Duplessis, poi vincitore in finale, e si trova terzo ed escluso dall’epilogo. Vincendo però la finale B (5° posto assoluto) e approfittando del 13° posto di Florian Wilmsmann, l’azzurro (2 vittorie e 5 podi stagionali) diventa leader della classifica generale con 15 punti di vantaggio sul tedesco. Eliminati negli ottavi Federico Tomasoni (23°) e Davide Cazzaniga (26°). Terzo posto nella finale B per Jole Galli (7ª) con nuovo successo di Marielle Thompson. Quarta India Sherret che difende la leadership in Coppa. Da giovedì (qualificazione per gara-1) tutti a Passo San Pellegrino, in Val di Fassa. Nello stesso format ma sulla tavola, Michela Moioli è quarta nella combattuta finale della gara-2 della tappa cinese della Coppa di SBX a Beidahu. La bergamasca nell’ultima curva cede alla britannica Charlotte Bankes, che con la seconda vittoria consecutiva balza in testa alla classifica generale, all’australiana Baff e alla svizzera Siegenthaler. Si ferma nei quarti Lorenzo Sommariva, che negli ottavi aveva eliminato Omar Visintin. Vittoria del canadese Eliot Grondin che allunga in Coppa. Anche lo snowboardcross si sposta ora in Italia: venerdì 14 a Cortina ci saranno le qualificazioni della quarta gara stagionale del giorno dopo in notturna.

Fondo a Cogne

La tappa valdostana della Coppa del Mondo di sci nordico si chiude con la tripletta norvegese nella 10 km skating maschile (Harald Amundsen batte Andersen e Nyenget) dove però brilla l’Italia con il 9° posto di Davide Graz a 33″6 dai mostri del Nord, miglior risultato in carriera in una gara individuale per il 24enne sappadino. E il 24enne trentino Giovanni Ticcò è 16° a 44″9. Poi Elia Barp 23°, Simone Daprà 27° e Federico Pellegrino 31°. «Il vento era molto fastidioso e ha giocato a mio sfavore, ma la classifica è un buon segno per il futuro del nostro movimento» dice il valdostano. Tra le donne l’americana Jessie Diggins s’impone e allunga in Coppa. Azzurre: Caterina Ganz 15ª a 1’23″0, Martina Di Centa 19ª a 1’34″9. Martina Bellini 24ª a 1’49″2, Cristina Pittin 25ª a 1’49″8.