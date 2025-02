Italia show ai Mondiali, oro nel parallelo a squadre! Battuta in finale la Svizzera

Inizia nel miglior modo possibile il Mondiale di sci alpino per l'Italia . Nella prima gara iridata a Saalbach , in Austria, il quartetto azzurro composto da Giorgia Collomb, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Alex Vinatzer ha conquistato la medaglia d'oro nel team event battendo in finale la Svizzera. Bronzo alla Svezia che nella small final ha avuto ragione 3-1 degli Usa. Il confronto con i rossocrociati si conclude sul 2 a 2, con Collomb a superare Holdener in apertura e Vinatzer ad avere la meglio su Tumler in chiusura, mentre nel mezzo Della Vite si era dovuto arrendere di fronte a Aerni con Della Mea superata da Darbellay. Mai l’Italia era salita sul gradino più alto del podio nella specialità, l’unico precedente era il bronzo raccolto nel 2019 ad Aare con protagonisti gli stessi Della Mea e Vinatzer, insieme a Irene Curtoni e Simon Maurberger.

Prima medaglia per Collomb e Della Vite

Con Vinatzer sul podio anche nello slalom di Courchevel 2023, per Collomb e Della Vite si tratta invece della prima medaglia iridata della carriera. Dopo l’ottavo di finale superato per 4 a 0 contro l’Ucraina, il quartetto azzurro ha saputo avere la meglio per 3 a 1 sulla Francia nei quarti, con la vittoriosa sfida con la Svezia a spalancare le porte verso la finale per l’oro. Un duello, quello con Sara Hector e compagni, vinto dagli azzurri per la miglior somma di tempi dopo il 2 a 2 in pista, con vittorie di Della Mea e Collomb. Ma un centesimo in meno ha permesso all’Italia di approdare alla finale. Il programma dei Campionati Mondiali di Saalbach prosegue domani con le prove cronometrate della discesa femminile (alle 10) e maschile (alle 12).

"Oro bellissimo"

"E' stato bellissimo, nessuno ha fatto quattro manche perfette, ci siamo sempre aiutati come squadra. Abbiamo vinto l'oro, chi l'avrebbe detto..eravamo tra le squadre più giovani ma si sa il parallelo è un attimo sbagliarlo. Abbiamo tenuto duro e alla fine siamo qui". Così Alex Vinatzer ai microfoni di Rai Sport dopo l'oro vinto dall'Italia nella prova di team event ai Mondiali di sci che sono iniziati oggi a Saalbach. "Mi sono divertita tantissimo, siamo un team bellissimo, ci siamo caricati a vicenda, penso di non essermi mai divertita così tanto in vita mia - ha aggiunto Lara Della Mea - E' incredibile, non ce lo aspettavamo ma abbiamo dato tutto quello che avevamo". Giorgia Collomb ammette "di no aver ancora realizzato, è stato tutto così veloce, l'anno scorso ci siamo allenati, ci sentivamo veloci, eravamo contenti - ha proseguito - Ho fatto un po' di fatica all'inizio ad adattarmi al cancelletto, da lì sono riuscita a mettere tutta me stessa". Esplode la gioia anche di Filippo Della Vite. "Finalmente esultiamo anche noi - esclama - Abbiamo vinto, guardiamo sempre gli altri che vanno più forte ma stavolta abbiamo vinto noi. Ci voleva, siamo partiti nel migliore dei modi".