Brignone seconda ai Mondiali: argento amaro nel SuperG

SAALBACH (Austria) - L'austriaca Stephanie Venier si aggiudica a sorpresa il SuperG femminile in quella che è stata seconda gara dei Mondiali 2025 di sci alpino, medaglia d'argento per Federica Brignone (prima in carriera nel SuperG e seconda dell'Italia in questi Mondali) mentre giù dal podio Goggia e la favortia Ledecka.

Federica scende con il pettorale numero 6 prendendosi il 1° posto ma ma dopo lei, con il pettorale 7, scende l'austriaca Venier ed è lei che per un decimo (1:20.47) beffa l'azzurra che, nuovamente, vede sfumare l'oro ai Mondiali ma può ritenersi più che soddisfatta. Terze ad ex aequo (+0.24) la statunitense Lauren Macuga e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Mondiali stregati anche per Sofia Goggia che non riesce ad esprimersi al suo meglio chiudendo al 5° posto a 0.30 dalla capolista. Gran delusa di giornata la favorita alla vigilia Ester Ledecka solo 6ª (+0.63) mentre Lindsey Vonn (pettorale 30), non al 100% della condizione, inforca con il braccio a metà discesa..

© RIPRODUZIONE RISERVATA