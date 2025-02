Federica Brignone va oltre se stessa: la medaglia della maturità 

TORINO - Fino a poco tempo fa avrebbe aperto il cancellato già sconfitta, schiacciata dai suoi demoni e dai pensieri negativi, come la convinzione (per altro basata su dati oggettivi) che questa non fosse una pista adatta alle sue caratteristiche, troppo facile per fare la differenza con le sue carvate. Tanto più dopo aver visto una tracciatura con pochi angoli che aggirava tutti i dossi. Ma nel superG di Saalbach c’era la nuova Federica Brignone , la donna prim’ancora che la sciatrice matura e consapevole. La vera vittoria, più preziosa di un oro, costruita - come la valdostana stessa ci ha raccontato in un’intervista alla vigilia del Mondiali - "a furia di musate e sconfitte, lavorando per migliorare i dettagli perché le vittorie poi danno ancora più gusto".

Brignone, risultato storico a Saalbach

Nella sua specialità d’elezione ai Mondiali il podio non era mai riuscita neppure ad avvicinarlo: 8ª a St.Moritz 2017 e Meribel 2023, 10ª ad Are 2019 e Cortina 2021, il punto forse più basso ma di svolta di una carriera che da importante (c’erano già stati il bronzo olimpico di gigante a PyeongChang 2018 e la storica Coppa del Mondo 2020) è diventata straordinaria. La più vincente di sempre in Coppa, con i successi saliti a 32, 1 oro (combinata 2023) e 5 medaglie nelle 8 gare disputate in tre grandi eventi (le Olimpiadi di Pechino 2022 e i Mondiali di Meribel 2023 e questi appena iniziati) dopo quell’iride spenta e rabbiosa, nella quale aveva annunciato propositi di ritiro ed escluso di arrivare a Milano Cortina 2026. La possibile apoteosi, esattamente fra un anno. E sulla stessa Olympia delle Tofane bagnata dalle lacrime quattro anni fa come tante altre vuole. Fino al podio in discesa e al trionfo di superG un ventina di giorni fa.

La felicità di Federica Brignone

"Sono orgogliosa e felice di essere riuscita a fare il massimo nel giorno giusto. In una grande rassegna, con tanta pressione, non è facile" afferma Federica, che non ha potuto gustarsi neppure il leader’s corner perché subito dopo è piombata sul traguardo l’austriaca Stephanie Venier, che le ha strappato l’oro per 10 centesimi, così come un anno fa per appena 4 nel superG di Coppa a Crans-Montagna. La classica “bestia nera”, ma la nuova Brignone non vede più la vita così. Per questo a 34 anni continua a stupire il mondo con una stagione dai contorni magici (5 vittorie e 9 podi nelle 15 gare disputate compresa quella di ieri, con la leadership di Coppa), scoprendosi velocista (2 vittorie in 4 discese e pettorale rosso) ed esaltando la sua polivalenza in tre specialità. Ora anche ai Mondiali, con la quarta medaglia a 14 anni della prima, l’argento all’esordio nel gigante di Garmisch 2011. "In superG non ero mai riuscita a performare in un grande evento, era uno dei miei obiettivi stagionali". Per ora tutti “spuntati”: la prima vittoria in discesa, il primo podio a Semmering e Cortina. E non da favorita, tanto meno dopo le prime prove della discesa. Col timore che non fosse la pista giusta. "Non è nelle mie corde, vero - racconta Federica -, ma mi sono detta di rischiare tutto, specie nei due salti, gli unici due punti dove si poteva fare qualcosa. A costo di uscire. Ho osato al massimo, ma sono riuscita a restare morbida. Ho fatto qualche sbavatura, ma è impossibile capire dove sono quei centesimi che mi separano dall’oro. Mi godo questa medaglia, una gran emozione, specie perché sentivo parecchia pressione addosso dopo una stagione così. La gara si vince mentalmente, e io sono riuscita a rimanere tranquilla. So di sciare bene, dovevo essere presente e lucida. L’ho fatto".

Sofia Goggia chiude al quinto posto

Non del tutto Sofia Goggia, che cercando di lasciare correre lo sci alle basse velocità da lei poco gradite s’è prima presa un po’ troppo spazio e poi ha sbagliato direzione sull’ultimo salto, restando fuori dal podio per 6 centesimi. Quinta, perché la norvegese Lie e l’americana Macuga si sono divise il bronzo a 24 centesimi dalla Venier. "Qualcuno deve essere ai piedi del podio, è toccato a me - sorride un po’ amara la bergamasca -. Ho fatto una buona gara, con qualche imperfezione qua e là. Mi spiace per quei centesimi, ma da questo superG mi porto via la consapevolezza di essere competitiva". Quello che non è riuscito a due delle favorite, forse le più favorite della gara di ieri, la svizzera Lara Gut-Behrami 7ª e l’austriaca Cornelia Huetter 10ª.

L'Italsci guida il medagliere

La Valanga Rosa dunque c’è e l’Italsci guida il medagliere con un oro (la meravigliosa sorpresa del Team Event di mercoledì) e un argento dopo due gare. Con le nostre due regine subito proiettare sulla discesa di domani (stamane l’ultima prova). "Sarà una gara diversa - avverte Goggia -. Nelle prove non sono ancora riuscita ad azzeccare la linea e la sciata perfetta. La concorrenza sarà tanta, anche perché sono pochi i punti in cui si riesce a fare la differenza, ma io sono contenta di essere qui, sempre pronta a rimettermi in gioco". A caccia della medaglia che le manca (ai Mondiali bronzo in gigante nel 2017 e argento in superG nel 2019), così come Brignone ora nel mirino ha il podio iridato in discesa, che per la prima volta affronterà su questo palcoscenico, ma soprattutto il “suo” gigante di giovedì prossimo) per l’oro che le manca (due argenti) nella gara dove è nata e proiettarsi su Cortina 2025, dove cancellare col sorriso e i metalli preziosi il 2021 delle lacrime.