Mondiali, Odermatt davanti a tutti nella prima manche del SuperG

Ottima prima discesa per lo svizzero con un secondo netto di vantaggio sul primo inseguitore, l'austriaco Haaser. Per l'Italia bene Paris in Top 10

07 . 02 . 2025 ( Aggiornata il 07.02.2025 13:27 ) 1 min odermattParisMondiali sci