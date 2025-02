Discesa libera, delusione Goggia-Brignone: azzurre fuori dal podio

Delusione azzurra nella discesa libera femminile ai Mondiali di sci a Saalbach in Austria. Tutte e quattro le azzurre sono fuori dal podio, quando e' scesa la meta' delle concorrenti. E' stata Sofia Goggia a scendere per prima: l'azzurra ha chiuso a 1:43.26. E' stata poi la volta di Federica Brignone: nonostante la medaglia d'argento in SuperG, l'azzurra chiude a 1:42.48, settima. La migliore delle italiane e' per ora Nicol Delago, sesta. Undicesimo posto parziale per Laura Pirovano, 13esimo per Sofia Goggia. In testa, quando devono scendere ancora diciassette concorrenti, l'americana Breezy Johnson.