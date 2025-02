"Non mi aspettavo di vivere tanti problemi mentali": Shiffrin salta il gigante

Mikaela Shiffrin giovedì non si presenterà al cancelletto di partenza del gigante dei Mondiali di Saalbach : la caduta di fine novembre nel gigante di Killington ha lasciato strascichi che la sciatrice statunitense non riesce ancora a mettersi alle spalle. Dopo il rientro in Coppa del Mondo il 30 gennaio nello slalom di Courchevel, la classe '95 aveva deciso di saltare super-G e discesa per concentrarsi sulla seconda settimana della manifestazione iridata.

Le parole di Mikaela Shiffrin

Ad annunciare il forfait è stata la stessa atleta che via social confessa di essere alle prese con un vero e proprio blocco mentale. "Ho messo tutte le mie energie per rimettermi in forma per il gigante ma la verità è che non ci sono ancora - scrive -. Al momento sto affrontando alcuni ostacoli mentali per tornare a disputare il gigante con l'intensità necessaria che serve per le gare. Sinceramente, non mi aspettavo di dover affrontare così tanti problemi mentali e post-traumatici in gigante a causa del mio infortunio a Killington. Immaginavo che la mia passione e la mia voglia di competere mi avrebbero fatto superare le barriere mentali. Forse sarà così ma ancora non ci sono riuscita. È stato straziante fare i conti con quanta paura ho in una disciplina che amavo così tanto solo 2 mesi fa". La Shiffrin, dunque, non difenderà il titolo conquistato due anni fa ma prenderà parte alla combinata a squadre di domani in coppia con la neocampionessa iridata di discesa, Breezy Johnson.