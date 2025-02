Paris e l’insostenibile pesantezza dell’Italjet

Si possono vedere i 16 centesimi che hanno negato a Dominik Paris la medaglia in superG (7°) e ancora più i 14 che l’hanno relegato a un altro legno pesante di discesa dopo quelli delle Olimpiadi di PyoengChang 2018 e dei Mondiali di Cortina 2021 come pura sfortuna, una maledizione. Sarebbe un errore. Sono il frutto dei soliti limiti del gigante della Val d’Ultimo, ma ancora più del Sistema Velocità in Italia. Una medaglia nei nove grandi eventi (18 gare) disputati negli ultimi dieci anni, l’oro di Paris nel superG iridato ad Are 2019, il magrissimo bottino dell’Italjet, a fronte delle sei della velocità femminile guidata da Sofia Goggia, che sotto sguardo, parole e scelte intelligenti di Gianluca Rulfi ha fatto crescere anche la lunghezza degli sci e i risultati di Federica Brignone e Marta Bassino. E non solo.

Italia? Dietro Paris il nulla

Tra gli uomini invece il traino di Christof Innerhofer (2 ori e 5 podi tra Garmisch 2011 e Sochi 2014) non è stato raccolto perché con Paris non si sono quasi mai parlati. E così quello di Domme ha prodotto poco e nulla, anche perché per trascinarlo a Milano Cortina 2026 gli è stato dato un suo team e libertà, fino allenarsi ad allenare con le donne in estate a Ushuaia. Per questo il confronto con la Svizzera dominatrice ora è impietoso. Due atleti (e giovani) sul podio con l’oro di Franjo Von Allmen e il bronzo di Alexis Monney, tre nella top5 chiusa da re Marco Odermatt, quattro negli otto. L’Italia? Dietro Paris il nulla: Florian Schieder 16° a 1”64, frenato dalle caratteristiche della pista, troppo facile e tutta da attaccare con sensibilità e senza errori; il giovane Giovanni Franzoni 21° a 1″79, ancora troppo leggero in tutti i sensi («non ho sciato male ma per stare al livello dei primi bisogna cambiare livello»), Mattia Casse mai in gara (22° a 1”81 come tutto il Mondiale).

I commenti

«Ho provato a dare tutto, siamo dietro e stop. Evidentemente non è abbastanza» il commento amaro e acido del piemontese. Certo, anche l’Austria non ha saputo costruire una squadra attorno a Marcel Hirscher, ma perché la Svizzera sì e noi no? Lo spiega lo stesso Odermatt: «C’è sempre un grande spirito nella squadra, ci divertiamo e aiutiamo a vicenda. Loro venerdì erano lì per me, ora li festeggio io a dovere». Pensando al riscatto in gigante, dove nessun velocista azzurro manco ci mette i piedi. E la nuova discesa parte tutta da lì. Ne parliamo da tempo. Non cambia nulla. Sempre ad affidarci alla giornata di Paris, che a quasi 36 anni resta comunque una garanzia, anche se non ha più il tocco delle stagioni d’oro. Detto questo perde una grande occasione. Nel giorno in cui Odermatt non è perfetto (infatti lo batte), Domme - arrivato ai Mondiali con scarsa fiducia: altro problema su cui lavorare oltre che le pieghe più decise - ha buttato il podio (anche l’argento a 21 centesimi, l’oro a 45 probabilmente no) per un errore di interpretazione all’ingresso della traversa in alto, perdendo in quel tratto 42 centesimi, per poi recuperarne 7 sotto. «Il sogno è andato, mi dispiace anche per i tifosi - le sue parole -. Peccato, perché ho provato a mollare bene gli sci in uscita dal ripido, ma ho preso un’imbarcata e ho dovuto improvvisare, lasciando tanto in quel passaggio. Poi sotto non è bastato recuperare. A parte quella curva, ho sentito che la velocità c’era, però non basta: in un giorno così bisogna fare tutto bene. Di positivo c’è che sono tornato vicino ai miei livelli».

Goggia non farà la combinata

Ora un giorno di riposo (e riflessione), poi il Mondiale di Saalbach riparte con le nuove combinate a squadre che non vedranno al via Goggia e Brignone (domani le coppie femminili saranno Curtoni discesista-Peterlini slalomista, Delago-Rossetti e Pirovano-Collomb). Poi le discipline tecniche. E faremo i conti. O forse no.