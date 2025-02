Federica Brignone, che impresa! È oro ai Mondiali di slalom gigante  

Mattinata agrodolce per lo sci azzurro ai Mondiali di Saalbach , in Austria: mentre Federica Brignone ha chiuso in testa la prima manche dello slalom gigante , Sofia Gog gia e Marta Bassino sono cadute mente Lara Della Mea è stata eliminata . La valdostana ha fermato il cronometro a 1'10"44, guadagnando un vantaggio di +0"67 sulla seconda classificata Alice Robinson. Dietro di loro il deserto, con le inseguitrice che hanno accumulato un distacco abissale: Paula Moltzan, terza, è infatti a 1"24, mentre restano in lotta per le medaglie anche Lara Gut-Behrami, quarta a 1"40, e Sara Hector, quinta a 1"43. Appena più indietro Thea Louise Stjernesund, sesta a 1"78, e Lena Duerr, settima a 1"89. Qualche sbavatura di troppo per Zrinka Ljutic, 8ª a 2"23, Lara Colturi, 9ª a 2"48, e Julia Scheib, 10ª a 2"50. Tutte e tre hanno le carte in regola per attrezzare una rimonta importante nella seconda manche, ma le medaglie probabilmente sono troppo lontane.

La delusione di Sofia Goggia

Grande delusione per Sofia Goggia, che commenta: “Oggi ero serena, sono partita bene e mi sentivo bene nel ritmo. Sono entrata un po’ lunga in una curva, mi si è piantato il bastone e si è girato. Finisco in situazioni tragicomiche che sono inspiegabili, che capitano solo a me. Dovrò lavorarci. Bisogna guardare avanti sempre e comunque, ma è chiaro che butto via troppe gare, nelle quali invece potrei fare benissimo. C’è qualche aspetto che non riesco ancora a vedere. Continuo ad avere un buon potenziale ma non va bene buttare tutte le gare”.

Le parole di Federica Brignone

Sogna in grande, invece, Federica Brignone che ora va in caccia della sua quinta medaglia iridata, dopo l’argento vinto una settimana fa nel superG di Saalbach, l’argento nel gigante e l’oro nella combinata di Courchevel, nel 2023, e l’argento nel gigante del 2011 a Garmisch-Partenkirchen. “Ho fatto la differenza nell’ultima parabolica, dove la pista gira, lì mi sono presa spazio e sono riuscita a prendere una buona velocità, altrimenti ci si ferma. Ho continuato a spingere fin dall’inizio - ha commentato l'azzurra - e mi pare che le altre abbiano avuto un po’ troppo rispetto. Questa è la mia condizione di neve preferita. Avere un buon vantaggio non è male per la seconda, nella quale le prime scenderanno con la pista più liscia, come è capitato a me nella prima, ma le mie avversarie dirette scenderanno più o meno nelle mie stesse condizioni”.