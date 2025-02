Federica Brignone leggendaria! Ora punta il trionfo olimpico a Cortina 2026

L’agognato oro mondiale nel gigante, Federica Brignone l’ha vinto alla terza porta della seconda manche. Una piega a sinistra in compressione dov’era facile inclinarsi e scivolare via, il suo tallone d’Achille tecnico fino a qualche tempo fa. Come gestire il partire per ultima, col miglior tempo della prima discesa e un ampio distacco. Enorme. Il ruolo di favorita , di chi ha tutto e solo da perdere. Quello che in passato l’ha fatta perdere . Tante, troppe volte. «Venire il braccino, che per un attimo, passata quella porta, mi stava per tornare. Ma l’ho scacciato dicendomi: dai, spingi, spingi» sorride ora questa ragazza di trentaquattro anni e sei mesi, la più “anziana” campionessa mondiale dello sci, infliggendo distacchi d’altri tempi (quasi un secondo alla neozelandese Robinson, più di due e mezzo alla terza, l’americana Moltzan) e demolendo ogni record, ma soprattutto scacciando i fantasmi, come ci raccontò qualche anno fa, «le vocine che mi dicevano che facevo schifo».



La campionessa Federica Brignone

Adesso davanti abbiamo una donna matura, una campionessa che dopo aver superato nettamente l’idolo Deborah Compagnoni in Coppa (32 vittorie a 16, 77 podi a 44, con una sfera di cristallo in bacheca), con il secondo oro (dopo quello di combinata conquistato due anni fa a Meribel) e la quinta medaglia iridata la raggiunge sul quel gradino più alto del gigante, la gara che “è lo sci”. In Italia c’era riuscita solo la valtellinese, due volte di seguito per lo spostamento dei “Mondiali africani” (come li bollò Alberto Tomba) tra Sierra Nevada 1996 e Sestriere 1997. Ventotto anni fa. Una vita. Come quella di Federica, cresciuta in quel mito, ma senza riuscire ad essere “donna da grandi eventi”. Pur crescendo in una famiglia che mangiava pane e sci, con papà Daniele allenatore e mamma Ninna Quario campionessa (slalomista di livello mondiale negli Anni 80) che però inevitabilmente per tanto tempo le ha prodotto il marchio di “figlia di” difficile da gestire, anche perché era sempre presente come giornalista. Fino alla decisione, estremamente difficile e intelligente (da ammirare), di fare un passo indietro. Ma lasciando al suo fianco la famiglia, la chiave di tutto per Federica. Il fratello minore Davide, talento frenato dagli infortuni da otto anni allenatore personale, superando anche l’ostilità federale a creare team “privati” (che funzionarono per Compagnoni e Tomba), fino a inserirlo nello staff ufficiale insieme allo skiman Mauro Sbardellotto, lo stesso della Compagnoni. Poi è arrivato l’altro Davide della sua vita, il fidanzato tenuto dietro le quinte ma che a sua volta fa lo skiman. In mezzo un lavoro ossessivo su dettagli tecnici e mente. Per gestire sé stessa, la rivalità con Sofia Goggia nel frattempo diventata (reciprocamente) spinta a migliorarsi.