Brignone, parla il fratello: "L'oro di Federica? Essere una persona migliore"

“Sì, all’inizio ho fatto fatica, non tanti credevano nella mia persona e professionalità, ma dentro di me c’è zero interesse a considerare tutto questo una rivincita personale, è una cosa che non fa parte di me. Il piacere per il risultato di Federica è enorme, ma non come rivalsa. Significa sapere che il percorso fatto è corretto”.

Federica ha raccontato più volte che lei ha portato nella sua vita continui stimoli culturali.

“Ho sempre studiato, letto, tutto quello che può essere utile allo sviluppo mentale e della prestazione. Primo per interesse personale, secondo per aiutare Federica come persona, la sorella alla quale voglio molto bene”.

Ecco così lavoro con psicologo, meditazione, esercizi di respirazione, alimentazione… Dal punto di vista tecnico invece su cosa ha puntato?

“Sintetizzo tutto in una parola: atteggiamento. Credo che l’atteggiamento mentale sia correlato fortemente alla tecnica. In uno sport come lo sci puoi insegnare a un atleta come andare più veloce, ma poi se non è coraggioso non può farlo. Mente e tecnica vanno di pari passo ed è un lavoro che fra fatto, applicato, anche nella vita di tutti i giorni. La persona che sei la porti in pista. Credo fortemente che l’umiltà sia la base per migliorarsi”.