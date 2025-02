Shiffrin, niente miracoli. Tocca a Vinatzer provarci

Niente da fare per Shiffrin

Niente da fare per Mikaela Shiffrin, che avrebbe sperato di conquistare il nono titolo mondiale della carriera e il quinto della specialità. La forma, come si era già compreso, non è eccelsa e la fuoriclasse statunitense ha dovuto fare di necessità virtù, accontentandosi di un 5º posto (+1’’37) alle spalle anche della connazionale Paula Moltzan (+1’’34). Ancor più delusa la croata Zrinka Ljutic (9ª a 2’’73), spaesata sulla neve di Saalbach e non in grado di trovare quella fluidità necessaria. In casa Italia, la migliore è stata Lara Della Mea (13ª a 4’’02), risalita di sei posizioni nella 2ª manche. «Ho fatto quello che potevo ed entrare nelle quindici è un buon risultato. Mi sono fatta addormentare dal ritmo nella 1ª parte, ma poi sono riuscita ad essere più efficace». Avrebbe potuto fare molto meglio Marta Rossetti, che ha fatto vedere le potenzialità da n.1 del Bel Paese, non essendo però ancora immune da errori pesanti come nella 2ª manche. E così, si è concretizzato un 15° posto (+4.24). «Ho cercato di andare a tutta ma sono incappata in un rrore. So che sto sciando forte, salvo la 1ª manche dove ho sentito di avere margine», le parole dell’azzurra. A chiusura del cerchio tra le fila nostrane, la 21ª posizione della giovane Giorgia Collomb (+6’’38) e la 22ª di Martina Peterlini (+6’’63), non al meglio per un virus influenzale che l'ha molto condizionata nell'esperienza mondiale.

Vinatzer osservato speciale

L'Italia, attualmente 3ª con 2 ori e 1 argento, spera in un colpo di coda degli slalomisti. L'osservato speciale è Alex Vinatzer, che in questi Mondiali ha fatto vedere un po' tutto il repertorio nel bene e nel male: dalla gioia per l'oro nel Team Event all'inforcata amara nella combinata a squadre, senza dimenticare la prestazione incolore in gigante. L'altoatesino fu di bronzo due anni fa a Courchevel e indosserà il pettorale n.18, sperando di avere una pista non troppo segnata. Solo altri due azzurri al via, ovvero Tobias Kastlunger col 27 e Stefano Gross col 29. Sulla "Ulli Maier" (ore 9.45 run-1; ore 13.15 run-2), la compagine norvegese proverà far saltare il banco con Henrik Kristoffersen e Timon Haugan grandi favoriti. In 2ª fila il francese Clement Noel (campione olimpico) e da non sottovalutare l'austriaco Manuel Feller, l'altro norvegese McGrath, il tedesco Strasser e neanche a dirlo lo svizzero Meillard, bronzo in gigante e motivato a dare un altro contributo ai "maestri" elvetici.