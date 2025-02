Brignone incontenibile, è bis a Sestriere: trionfa ancora nel Gigante 

Una grandiosa Federica Brignone in 2.08.81 ha concesso il bis e dopo la vittoria di venerdi' si e' imposta anche nel secondo gigante di Sestriere. Per lei - che aumenta il vantaggio in classifica generale - e' la vittoria n. 34 in carriera e la 16/a in gigante superando cosi' le 15 vittorie di Alberto Tomba. Con lei sul podio la svizzera Lara Gut- Behrami in 2.09.87 e la neozelandese Alice Robinson in 2.09.60.