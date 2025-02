Goggia quarta in discesa a Kvitfjell, Brignone quinta: vince Huetter

Azzurre fuori dal podio nonostante una grande prestazione individuale e di squadra nella prima delle due discese di Coppa del mondo di sci in programma a Kvitfjell. Vittoria, la nona in carriera, per l'austriaca Cornelia Huetter in 1.31.46 . Secondo posto e primo suo podio un po' a sorpresa per la tedesca Emma Aicher in 1.321.61. Terza la neo campionessa del mondo, l'americana Breezy Johnson, in 1.31.86. Per L'Italia e' stata ancora una grande giornata di sci con subito dopo un pacchetto tutto italiano: Sofia Goggia quarta in 1.31,90, Federica Brignone quinta in 1.31.97 e Laura Pirovano sesta in 1.32.01.