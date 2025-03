Brignone 4ª nella discesa libera e più vicina alla Coppa del Mondo. Goggia 6ª

Altra prova di forza di Federica Brignone , che allunga nella classifica generale grazie al quarto posto conquistato nella seconda discesa libera di Kvitfjell. L'azzurra chiude in 1.32.02, compiendo dunque un altro importante passo verso il suo secondo mondiale. Il nuovo traguardo vale infatti il consolidamento del primato in graduatoria di discesa con 384 punti, con un vantaggio di 16 lunghezze da Cornelia Huetter , che ha invece raggiunto il terzo gradino del podio (1.321.88). La classifica generale riporta 1094 punti contro gli 867 della rivale svizzera Lara Gut- Behrami , che ha chiuso al settimo posto.

Trionfo Aicher. Goggia 6ª

Ad aggiudicarsi la gara è la tedesca Emma Aicher, che dopo il secondo gradino del podio di venerdì 28, si prende la scena conquistando il primo trionfo in carriera con il tempo 1.31.69. Secondo posto per la statunitense Lauren Macuga (1.31.72). Quanto alle altre azzurre in gara, alle spalle di Brignone, seguono in pochi sentesimi di secondo Laura Pirovano (1.32.03) e Sofia Goggia (1.32.05). Chiude invece al decimo posto la gardenese Nadia Delago (1.32.35). Sedicesima invece la sorella Nicol (1.32.67), preceduta da Lindsey Vonn. Più indietro Elena Curtoni (1.33.47) e Marta Bassino in (1.33.63). Domenica 2 l'ultimo appuntamento dellla tappa norvegese con il superG.