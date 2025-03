Brignone regina delle nevi: trionfo al SuperG di Kvitfjell. Terza Sofia Goggia

Federica Brignone vince il SuperG di Kvitfjell . La valdostana chiude in testa dopo i primi pettorali. 1'30"11 il tempo e soli sei centesimi di margine su Lara Gut-Behrami . Terza Sofia Goggia a nove centesimi . Ai piedi del podio c'è Alice Robinson, quarta a 0"22. Distacchi risicati con Kajsa Vichoff Lie quinta a 0"27 ed Ester Ledecka sesta a 0"32. Elena Curtoni in top ten (9ª a 0"64). Laura Pirovano 16ª a 1"26 e Roberta Melesi 23ª a 2"11. Fuori Marta Bassino, scesa con il primo pettorale. Uscita anche per la vincitrice della discesa di ieri Emma Aicher.

La felicità di Federica Brignone

Grande giornata per Federica Brignone che, a nove gare dal termine, vede ancora aumentare il vantaggio su Gut-Behrami in classifica generale e diminuire a -55 lo svantaggio in classifica di Super G. Vittoria numero 35 in carriera: “È un SuperG tostissimo, credo che oggi il mio punto di forza sia stato l’attacco dopo ogni errore: non ho fatto la manche perfetta che volevo, qualche piccola sbavatura c’è stata, ma sono riuscita quasi sempre a rimediare”, commenta la valdostana. Complimenti anche da parte di Lara Gut Behrami: “Non è testa a testa, quest’anno lei sta dominando e sta facendo qualcosa di incredibile dal punto di vista della regolarità. Io sto facendo troppi errori e non riesco a dare tutto come vorrei”. Anche Sofia Goggia omaggia la connazionale: "È in uno stato di grazia, quest'anno sta sciando benissimo ed è in testa alla classifica generale. Se possibile è migliorata ancora...".