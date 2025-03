Magico Paris! Vince la discesa di Kvitfjell e mette nel mirino Thoeni  

KVITFJELL (Norvegia) - L'azzurro Dominik Paris ha vinto la prima discesa di Coppa del Mondo di Kvitfjell fermando il cronometro sull'1.44.67. Per lui - 36 anni il prossimo 14 aprile - è il successo n. 23 in una carriera che l'ha reso il miglior velocista azzurro. L'ultimo suo successo è di dicembre 2023 nella libera della Val Gardena. Paris, quinta vittoria in carriera nella località norvegese nonché la quarta in discesa sulla pista Olympiabakken di Kvitfjell, ha battuto gli svizzeri Marco Odermatt (+0,32) - leader anche della classifica di disciplina - e Stefan Rogentin (+0,63). Grazie a questo successo Paris si porta così a -1 da Thoeni (24) nella speciale classifica degli italiani più vincenti della storia in Coppa del Mondo. Davanti a tutti, staccatissimo, resta sempre Alberto Tomba a quota 50.

