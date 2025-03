Brignone immensa: trionfa ad Are, 36ª vittoria in Coppa del mondo! Goggia sbaglia

Delusione Goggia: che errore

Delusione per Sofia Goggia, che era in corsa per il podio ma a causa di un errore è arrivata al traguardo solo con il 28esimo e ultimo tempo a +8 secondi. Per Brignone 81esimo podio in carriera, 36esima vittoria e la nona quest'anno. La Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri allunga così anche il vantaggio nella classifica generale di Coppa del Mondo sulla svizzera Lara Gut-Behrami, oggi soltanto nona a +2.52.

Le parole di Federica Brignone

Grande felicità per Federica Brignone: "Ho spinto tantissimo dall'inizio alla fine. Mi piace la pista così salata, Are è uno dei miei giganti preferiti. È un momento incredibile per me. C'è grande competizione con Robinson, è sempre stata sul podio in gigante e sono contenta di poter lottare con lei".