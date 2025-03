Sci, sul pianeta Brignone: "Ho l'istinto giusto". Bassino, squalifica e mistero

TORINO - Veloce, presente, lucida, consapevole, istintiva, tattica, attaccante, appassionata, emotiva, in una parola gigantesca. I dieci motivi che spiegano la decima vittoria stagionale di Federica Brignone li trovi nelle sue stesse parole. Nel giorno della donna non la donna, ma la sportiva del momento. Ad Are, su una collina salata e spazzata dal vento mentre sotto il lago di questa Svezia del nord resta gelato, a scaldare i cuori dello sport italiano ci p