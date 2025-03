Capolavoro Paris, vince il superG di Kvitfjell ed eguaglia Thoeni!

Un grandissimo Dominik Paris vince il SuperG di Kvitfjell con il tempo di 1:08.98 davanti al canadese James Crawford (+0.38) e allo sloveno Miha Hrobat (+0.47). Fuori dal podio per un centesimo lo svizzero e leader della classifica generale Marco Odermatt (+0.48). Paris centra la ventiquattresima vittoria in Coppa del Mondo ed eguaglia in questa speciale classifica una leggenda dello sci italiano come Gustavo Thoeni.

Le parole di Paris

“Oggi è andata molto bene, ho avuto buone sensazioni, è un tracciato abbastanza andante, è stato bellissimo sciare e vedere la luce verde. A me sembrava tutto abbastanza fluido, il tempo poi mi ha dato ragione". Così Dominik Paris al termine del SuperG vinto a Kvitfjell, sesto successo in carriera sulle nevi norvegesi per l'azzurro dopo il successo di venerdì. "Peccato ieri che non sono riuscito a mettere il mio ma finire questa stagione con due vittorie è molto bello", ha aggiunto Paris, che dopo 6 anni torna a vincere un SuperG e con la vittoria di oggi raggiunge con 24 vittorie in Coppa del Mondo un mito come Gustav Thoeni: "Sì, erano passati tanti anni, è sempre bello guardare dall’alto. Thoeni? Per me è un piacere anche se Gustav ha vinto molto di più, è un grande ma fa piacere", ha concluso l'azzurro.