Eterno Fischnaller, a 44 anni è oro nel parallelo di snowboard

Roland Fischnaller trionfa a St.Moritz. Il campione azzurro si aggiudica la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei Campionati Mondiali di snowboard in Svizzera, conquistando dunque il secondo titolo dopo quello del 2015 a Lachtal, in Austria. Per l'altoatesino si tratta inoltre del sesto podio dopo i tre argenti e i due bronzi delle altre edizioni. A 44 anni, Fischnaller è l'atleta più anziano di sempre a vincere la medaglia d'oro nel gigante.

Secondo Baumeister

Chiude alle spalle di Fischnaller il tedesco Stefan Baumeister, in ritardo di 9 centesimi sull'azzurro, che al termine della gara ha dichiarato: "Mi sentivo davvero in forma in questi ultimi giorni, devo ringraziare gli organizzatori per aver messo a nostra disposizione una pista così ben preparata. Questa medaglia è per la mia famiglia, in particolar modo per mia moglie: sono stati anni faticosi, questi ultimi, e sono davvero orgoglioso e contento di aver vinto questo oro". Nel femminile trionfa invece la ceca Ester Ledecka - terzo oro in carriera - che chiude davanti alla giapponese Tsubaki Miki.