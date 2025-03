Brignone, sei storia! Trionfo nella Coppa del mondo generale, la prima in discesa

SUN VALLEY (Stati Uniti) - Federica Brignone si aggiudica la Coppa del Mondo generale e di discesa 2025. La sciatrice azzurra adesso è ufficialmente la regina delle nevi dopo la cancellazione della discesa libera di Sun Valley: infatti la giuria ha deciso di annullare le manche maschili e femminili per via prima della troppa neve e poi del forte vento. Stagione pazzesca per la "Tigre di La Salle", 10 vittorie contando 5 gigante e soprattutto 2 vittorie in discesa libera dove non aveva mai vinto in carriera. Amaro in bocca per Sofia Goggia che non ha potuto giocarsi le sue carte per la coquista della coppa di discesca chiudendo al 3° posto a 34 punti dalla connazionale.