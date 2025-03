Brignone terza a Sun Valley, Coppa SuperG a Gut-Behrami. Goggia 19ª

Lara Gut-Behrami domina il Super G delle finali di Coppa del mondo di sci alpino femminile, in scena a Sun Valley, negli Stati Uniti. La svizzera si rende protagonista della miglior prestazione della stagione e riesce a difendere la Coppa di specialità dall'attacco di Federica Brignone. "Sono molto felice di come ho sciato oggi. Mi sono divertita molto in pista e sono grata al mio team per il supporto che mi ha dato in questa stagione, che si è chiusa nel migliore dei modi. Ho fatto tanta fatica quest'anno", le parole a fine gara dell'elvetica, 99 podi in Coppa del mondo, che rifila 1"29 a una "storica" Lindsey Vonn. La statunitense, 138 podi in carriera, diventa la più anziana ad andare nelle prime tre nel massimo circuito. Quattro centesimi più indietro c'è Brignone (+1"33), al 15^ podio stagionale, alla servivano però 5 punti in più rispetto a Gut-Behrami per prendersi la Coppa di specialità. Chiude al 19esimo posto Sofia Goggia.