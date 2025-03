Federica Brignone all'ultimo ballo

Porre il punto esclamativo. Servirà raschiare il barile a Federica Brignone, impegnata quest'oggi nel gigante a Sun Valley (USA), sede delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La tigre di La Salle cercherà di azzannare le porte larghe della Bald Mountain, come già fatto in quest’annata magica per lei, condita dai sei successi su nove gare affrontate in questo format, ivi compresa quella dell'oro dei Mondiali di Saalba