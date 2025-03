Nella Coppa di Brignone c’è Shiffrin che gira  la sua carica dei 101

Ultimo giorno di scuola in questa Coppa del Mondo di sci alpino. Gli slalom femminile e maschile hanno fatto calare il sipario su una lunga annata e tra i pali stretti la “secchiona” nella tappa di Sun Valley (Usa) è stata Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, sulle nevi in Idaho, ha dato un’altra dimostrazione delle sue qualità, completando un’annata complicata per lei dopo la caduta a Killington con 4 vittorie