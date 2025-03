Brignone e l'emozionante rientro in Italia: "Sorpresa di me stessa"

MILANO - Federica Brignone è tornata in Italia con le sue tre coppe del Mondo di sci alpino vinte nelle finali negli Stati Uniti. La campionessa valdostana è atterrata da qualche minuto all'aeroporto di Malpensa accolta da tantissimi tifosi molti provenienti proprio dalla Valle d'Aosta, con tanto di bandiere tricolori. Brignone ha vinto quest'anno per la seconda volta in carriera la Coppa del Mondo generale, oltre a quelle di gigante e discesa libera. Ad accoglierla il presidente della Fisi Flavio Roda: "Un'atleta che raggiunge questa perfezione è impossibile averla, ha saputo lavorare in un modo incredibile.Bisogna fare i complimenti a lei e a tutto il suo staff, aver raggiunto questo livello, non solo per la Federazione, è un fattore d'orgoglio per tutti gli sportivi. Ha portato entusiasmo nello sci, quello che negli ultimi anni è mancato abbastanza".