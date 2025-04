Brignone cade durante il gigante ai campionati italiani: portata via in elicottero

Momenti di paura per Federica Brignone. La campionessa del mondo in carica di generale e specialità, è caduta nello slalom gigante dei campionati Assoluti in Val di Fassa, dopo avere dominato la prima manche davanti a Ilaria Ghisalberti. La sciatrice è stata immediatamente raggiunta dei soccorsi, che hanno provveduto a caricarla su un toboga in quando non in grado di camminare a causa del forte dolore alla tibia lamentato dall'azzurra. Poi, il trasporto d'urgenza in elicottero presso ospedale Santa Chiara di Trento. Al suo fianco, il fratello e allenatore Davide. Brignone avrebbe inforcato una porta con un braccio perdendo così l'equilibrio prima di cadere rovinosamente.