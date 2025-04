Brignone: "Impossibile tornare in 5 mesi. Incidente? Mai visto video"

"Sto bene, non pretendo di non avere dolore ma pensavo molto peggio. Ho iniziato la fisioterapia a Torino. Miglioro ogni giorno un pochettino, ora il mio focus è quello. Non ho ancora avuto modo e tempo di annoiarmi". Così Federica Brignone in videocollegamento con il Nobu Milano, presso l'Armani Hotel, al media day della Fisi al termine di una stagione triofale. "Oggi è il mio primo giorno di fisioterapia, dobbiamo organizzare il lavoro e poi vedremo cosa fare", ha aggiunto. "Io sono super positiva, ormai non si può tornare indietro e devo solo vivere nel miglior modo possibile nella condizione in cui sono. Devo lavorare per step, dando il massimo per guarire il più velocemente possibile e nel modo migliore. Non so quando potrò tornare sugli sci, non lo sanno nemmeno i medici. Prima si deve pensare alla parte ossea, poi vedremo se sistemare il resto. Dipende tutto come reagisce il mio fisico, ma vista la condizione della tipia prima di 4-5 mesi è impossibile. Il primo step saranno gli esamo dopo 45 giorni dall'intervento e vedremo", ha spiegato.