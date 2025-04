Tragedia sugli sci, muore a soli 18 anni: era una promessa francese

La federazione francese di sci ha comunicato che una promettente sciatrice di 18 anni è morta in un incidente in allenamento. Margot Simond è morta giovedì in Val d'Isère. La Federazione Internazionale di Sci e Snowboard ha espresso le sue condoglianze e il suo sostegno alla famiglia. La campionessa francese di slalom under 18 si stava allenando per l'evento Red Bull Alpine Park diquesto fine settimana a Val d'Isère. L'evento, ideato dal campione olimpico Clément Noël e che combina slalom tradizionale e sci freestyle, è stato annullato.