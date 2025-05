"Ho capito subito che qualcosa non andava": Brignone racconta l'infortunio

Federica Brignone, il racconto dell'incidente

Federica Brignone ha poi proseguito il suo racconto, dicendo che durante la seconda manche, ha sentito le gambe cedere una dopo l’altra mentre rotolava sulla neve: “Ho capito subito che c’era qualcosa che non andava". Nonostante il dolore, la campionessa di sci ha deciso di affrontare la situazione con grande forza d’animo: "Non volevo antidolorifici, poi sull’elicottero ho cambiato idea". L’infortunio subito da Federica Brignone si è presto rivelato gravissimo: frattura scomposta del piatto tibiale e del perone sinistro, in aggiunta alla rottura del legamento crociato anteriore. Durante la convalescenza, la sciatrice ha potuto contare su un'ondata di affetto: "Ho sentito la vicinanza delle persone, dal mondo dello sci ma anche da altri ambiti. È stato bello, ma non mi sono mai sentita sola". Brignone ha mostrato una mentalità da vera campionessa: “Non ho voluto rivedere la caduta, non serve. Rifarei tutto, non ho fatto nulla di sbagliato. Nel nostro sport queste cose possono succedere". Oggi è concentrata sulla riabilitazione e guarda già avanti: "Sono contenta del lavoro che sto facendo. Lo sci è così: bisogna metterlo in conto".