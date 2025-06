Brignone, esclusi altri interventi: "Sto meglio, sono fiduciosa per le Olimpiadi"

"Anche se abbiamo già fatto moltissimo avrei voglia di fare di più, ma questo vuol dire che le cose vanno meglio. La mobilità del ginocchio era ridotta, non sono stati due mesi facilissimi, anche se è andato tutto bene e sta andando tutto bene. E' ovvio che stata comunque tosta, ma sono fiduciosa e positiva . E dopo le ultime news lo sono ancora di più, questo mi fa venir voglia di lavorare ancor più sodo per riprendere almeno a camminare il prima possibile, con i tempi giusti". Lo ha detto Federica Brignone in una conferenza stampa al J Medical, dove sta svolgendo la riabilitazione in seguito all'infortunio subito due mesi fa ai campionati italiani.

Brignone sogna Milano-Cortina ma resta prudente

"Milano-Cortina? Mi piacerebbe dire che ci sarò sicuramente, il problema è che non lo so. Sto lavorando così tanto anche per questo, prima di tutto però per la mia salute di tutta la vita, non per una gara di sci. Questa è la prima motivazione" ha dichiarato la vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo. La sua presenza ai prossimi Giochi olimpici invernali rimane in dubbio: "Il tempo stringe, è vero che c'è tempo ma con questo infortunio non così tanto - ha aggiunto - In realtà è difficile dire se ci sarò o meno, adesso dopo le ultime news ci sono più possibilità ma non è ancora detto".

Quel che è certo è che Brignone non dovrà sottoporsi a un'altra operazione. A dichiararlo è stato Andrea Panzeri, presidente della commissione medica della FISI: "Il crociato non ci dava preoccupazioni, la risonanza ha confermato questo. Ad oggi possiamo escludere un ulteriore intervento al legamento. Poi questo non vuol dire che tutto è perfetto, Federica ha avuto una lesione importante ma il crociato sta bene. Non lo opereremo, adesso inizia il prossimo step".