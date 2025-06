Il cerchio di Federica Brignone: “In testa ho già i Giochi”

«Le Olimpiadi di Milano-Cortina? Un traguardo difficile ma un po’ meno impossibile». Federica Brignone scava con il pensiero, le parole e il sorriso nei meandri di un futuro ancora nebuloso alla ricerca di granelli di ottimismo per il proseguo della sua carriera sugli sci. Speranzosa ma pure coscienziosa: «Ho un obiettivo enorme ma che non andrà mai a scapito della salute come persona, che è molto più importante di una