Morto colpito da un fulmine l'ex bronzo olimpico 2010: tragedia nello sci

Il medagliato olimpico di sci di fondo Audun Groenvold è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. Lo ha reso noto la federazione norvegese di sci. Aveva 49 anni. Groenvold aveva vinto il bronzo ai Giochi di Vancouver 2010. La federazione afferma che è stato recentemente colpito da un fulmine durante un soggiorno in baita. È stato "portato d'urgenza in ospedale e ha ricevuto cure per le ferite riportate a causa del fulmine". È poi morto martedì sera. Groenvold faceva parte della squadra norvegese di sci alpino prima di dedicarsi al freestyle e allo ski cross. Ha anche vinto una medaglia di bronzo nello sci di fondo ai Campionati del mondo del 2005 e la Coppa del mondo nel 2007.