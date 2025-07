Lindsey Vonn, che imbarazzo! L'incidente sexy sul red carpet mostra tutto

HOLLYWOOD (STATI UNITI D'AMERICA) - Incidente sexy per Lindsey Vonn sul red carpet degli ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly). La campionessa americana di sci alpino si è presentata alla premiazione a Hollywood indossando un abito senza spalline color melanzana dallo spacco vertiginoso firmato Elisabetta Franchi. Ad un certo punto, però, una folata di vento ha messo a dura prova il suo outfit sollevando il vestito e facendo intravedere l’intimo nero. Per sua fortuna al suo fianco, come sempre, c’era la sorella, Karin Kildow, che con prontezza è intervenuta per aiutarla.