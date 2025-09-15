Ghedina, l'allarme dopo la tragedia: "Sci troppo estremo, bisogna cambiare"© .

Dici Kristian Ghedina e dici discesa libera. L'azzurro di Cortina è stato la storia delle discipline veloci nello sci alpino, e con Matteo Franzoso - morto oggi dopo due giorni di coma a seguito di una caduta in allenamento in Cile - aveva scambiato qualche parola. "Ci avevo parlato qualche volta, si capiva subito che era un ragazzo solare, intelligente: si era laureato, e fare sport agonistico e studiare oggi in Italia è dura. Alla notizia della sua morte ho provato una profonda fitta di dolore".

"Arrivata l'ora di fare qualcosa"

La tragedia di Franzoso, dopo quella di Matilde Lorenzi, ripropone il tema della sicurezza in pista. "Nella libera cancellare il rischio al cento per cento è impossibile - dice Ghedina al telefono con l'ANSA - ma è arrivata l'ora di fare qualcosa. Secondo me, gli sci sono diventati troppo veloci. Bisogna cambiarli: i 'curver', quando sono arrivati, sono stati la svolta. Ma ora è troppo, bisogna tornare indietro, verso i vecchi sci rigidi". La nuova conformazione e i materiali "consentono di accelerare molto in curva, e più un atleta ha forza maggiore è l'accelerazione. Anche in Gigante, la specialità di Matilde, oramai le velocità sono alte". Ghedina, due argenti e un bronzo mondiali e 33 podi (13 vittorie) in Coppa del Mondo, ha sempre amato il rischio in pista: molti ricordano la sua spaccata in un salto a 137 all'ora sulla Streif. "Confesso: per un agonista questi sci sono una 'libidine' e se io scendessi ancora non vorrei cambiarli. Ma i vertici si devono decidere a intervenire".

"Sport sempre più estremo"

Casco e airbag non bastano più. "Non so cosa sia successo a Matteo, su quelle piste mi sono allenato anche io in passato: forse ha preso una traiettoria sbagliata uscendo dal salto, non so... Ma bisogna aumentare le via di fuga, e lavorare sulle piste di allenamento estive, che sono le più pericolose: già preparare una pista di Coppa è impegnativo, comporta settimane di lavoro. Ma in allenamento, in qualsiasi pista, ci pensano allenatori e qualche addetto locale...". Si può fare molto di più, per Ghedina, ma non eliminare del tutto il rischio. "Sappiamo da esperimenti che impattare un muro, un palo, un albero a 40-50 all'ora può essere mortale. In gara raggiungiamo i 150, in allenamento i 120..". Per questo, si deve lavorare sugli sci: "Questo sport è diventato sempre più estremo, e gli sci sono estremamente performanti. Può capitare di perdere il controllo anche in piano, se spigoli troppo; e a 100 all'ora è un attimo andare fuori pista".