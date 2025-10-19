Brignone: "Sono diventata un po' juventina. Io una tigre, sogno la bandiera". E su Sinner...

«Vuoi chiedermi anche tu come sto e quando torno a sciare?». E giù una risata. Seduta in una saletta del Mind di Milano, il Distretto dell’innovazione sorto sulle ceneri dei padiglioni di Expo 2015, a pochi passi da dove due padiglioni della Fiera meneghina sono stati adattati per ospitare il pattinaggio di pista lunga alle Olimpia di Milano Cortina (l’Oval negato a Torino), dopo aver ricevuto il premio di Atleta dell’Anno Fisi, Federica Brignone ti toglie d’imbarazzo mettendoti in imbarazzo. Capisci che è ancora lei, la Tigre di La Salle, la regina del gigante diventata anche padrona della velocità e tornata in vetta al mondo di Coppa (10 vittorie e 16 podi) dopo il 2020 del Covid in una stagione mostruosa. Condita dall’oro in gigante e l’argento in superG ai Mondiali di Saalbach, ma purtroppo culminata con l’esplosione del ginocchio sinistro durante i campionati italiani di Moena, che dovevano essere una fes t a e invece le hanno regalato un viaggio in elicottero per la sala operatoria per ricomporre la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, col crociato lesionato. «Uno choc che leggevo negli occhi di tutti, per questo ho dovuto essere forte io. Non ho quasi pianto. E sono stata fortunata». Con un altro sorriso, che ti dice, come il modo nel quale cammina e si muove, che la valdostana sta meglio, molto meglio. Anche se non fa che ripetere: «Comunque me lo sarei volentieri evitato».
La fortuna e il tema sicurezza
Scusi Federica, ma come fa a parlare di fortuna? «Intanto la Federazione è intervenuta subito e mi ha fatto operare la sera stessa dell’incidente. Poi l’intervento è andato bene. E soprattutto poteva andare tutto molto peggio: avrei potuto non riuscire più a sciare neppure come turista. Io invece ci credo. Anzi, so che succederà. Se non in questa, la prossima stagione. Non sto facendo tutto questo solo inseguendo il sogno delle Olimpiadi. Non sono quelle che mi cambieranno comunque la vita».
Vita che tragicamente sugli sci hanno perso Matilde Lorenzi un anno fa e Matteo Franzoso in estate: c’è il tema sicurezza. «Ovviamente la vita si rischia di più andando oltre i 120 all’ora, ma anche in gigante si va veloci e le vie di fuga sono ridotte. Il punto è che s’è persa la percezione che lo sci sia uno sport pericoloso, che lo è sempre stato e per quanto si farà resterà tale. Anche se si sta lavorando, purtroppo di più sull’onda di queste tragedie, sul migliorare la sicurezza. E credo che non siamo neppure valutati abbastanza per questo, per i rischi che corriamo. Però è anche uno sport bellissimo».
Da dove viene tutta questa positività? «Da dentro di me. La cosa migliore di tutto questo percorso è che, anche grazie al mio carattere e alla mia maturità, ho vissuto in modo sereno l’incidente. Certo, me lo sarei volentieri evitato, ma non quasi ho pianto. Neppure quel giorno. Non potevo, lo facevano tutti intorno a me. Il dolore? C’era e c’è. Lo sconforto? Qualche giorno no c’è stato, ma io sono e mi piaccio così: positiva, ottimista, una combattente».
In questi mesi duri cosa ha scoperto che non conosceva di Federica? «La verità? Nulla di diverso di speciale. Ho avuto la conferma che mi piace la vita, che mi piace lo sport, che mi piace stare in compagnia e che sono molto positiva. E una gran lavoratrice. Sinceramente in seguito a questo infortunio ho solo avuto conferme di chi sono».
Il J Medical e la Coppa senza di lei
Una tigre, che però da mesi lavora al J Medical nello stadio della Juventus invece di sciare con le compagni di squadra in Sud America. (sorride) «Da mattina a sera lì, partendo davvero da zero. Ho preso anche casa a Torino, dove per altro non c’è gelateria che non mi abbia avuta come cliente. Potrei scrivere una guida…».
E dove l’hanno accolta da milanista, invitandola pure alla partita contro i rossoneri... «Detto che non sono una tifosa del calcio, non come s’intende in Italia, nella casa dei bianconeri ho trovato non solo una grande professionalità, ma persone speciali. Anche i giocatori, che si allenano eccome, non come si pensa. Male. E che sono da apprezzare, perché calciare un pallone davanti a settantamila persone non è per nulla facile. Loro e lo staff dirigenziale e medico bianconero sono stati tutti così gentili e bravi con me che non posso che essere diventata anche simpatizzante juventina».
Il suo ambiente da sempre è l’acqua, declinata fino al ghiaccio e la neve: quanto le manca? «Tanto, però all’inizio ho fatto tanta piscina… Recentemente sono anche andata al mare nella mia Sardegna. La verità è che la cosa che mi manca di più è poter fare tutto senza dover pensare, non sentire il corpo che si muove naturalmente. La mia vita è dedicata a quello. Cinque ore di fisioterapia al giorno, ma il resto non è riposo. Faccio altre terapie, recupero, mi preparo mentalmente: sono totalmente concentrata a tornare a fare quello che facevo prima, sapendo una cosa».
Quale? «Che questa gamba non tornerà mai come prima». E che Coppa sarà senza di lei? (sorride) «Sicuramente meno intrigante e con meno qualità. Obiettivamente con quello che ho fatto negli ultimi anni, specie in gigante, posso permettermelo di dirlo, di scherzarci su».
Il ruolo di portabandiera e Sinner...
La spinge di più l’idea di fare la portabandiera di Milano Cortina o gareggiare per l’Italia ai Giochi? «Sicuramente io sto vivendo per scendere in pista di nuovo, ma come detto non ho una data e se non potrò farlo quest’inverno, lo farò dopo. Portare la bandiera tricolore, per di più quest’anno in casa, è uno dei miei più grandi sogni e non mi capiterà più. Chiaramente è la motivazione che mi sta facendo lavorare così. Non c’è giorno in cui non mi stia curando e allenando. Sto facendo tutti i sacrifici possibili e immaginabili per guarire il prima possibile, penso di meritarlo».
È tifosa di Sinner, che vive di lavoro, di migliorare e ha parlato dello stress della ripetitività della sfida, partita dopo partita. «In realtà io vivo molto più di ripetitività di lui e Alcaraz. La mia sfida è davvero giornaliera. Ed è molto più difficile allenarsi per qualcosa che non vedi, trovare la motivazione senza avere una data certa, ben obiettivo certo. Quando la tua prossima gara non è fra pochi giorni, ma mesi, il tuo corpo va subito in difesa e dà il 90%. Io no, io sto dando il 100% pur sentendo male, ma tanto male. E tutti i giorni».
Torino significa anche Atp Finals: fra poi giorni andrà a tifare per Jannik? (sorrisetto) «Non lo so ancora, spero di essere da qualche altra parte…».
Sugli sci, magari tigrati? «Ovviamente sì. Me li hanno consegnati e li userò il primo giorno in cui tornerò sulla neve, anche se purtroppo non sono da gara, ma quelli da turisti che si possono comprare in negozio. E a dirla tutta, sì che mi piacerebbe tornare in gara con gli sci tigrati come il casco». Il suo simbolo, lei.
