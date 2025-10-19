Brignone: "Sono diventata un po' juventina. Io una tigre, sogno la bandiera". E su Sinner...

«Vuoi chiedermi anche tu come sto e quando torno a sciare?». E giù una risata. Seduta in una saletta del Mind di Milano, il Distretto dell’innovazione sorto sulle ceneri dei padiglioni di Expo 2015, a pochi passi da dove due padiglioni della Fiera meneghina sono stati adattati per ospitare il pattinaggio di pista lunga alle Olimpia di Milano Cortina (l’Oval negato a Torino), dopo aver ricevuto il premio di Atleta dell’Anno Fisi, Federica Brignone ti toglie d’imbarazzo mettendoti in imbarazzo. Capisci che è ancora lei, la Tigre di La Salle , la regina del gigante diventata anche padrona della velocità e tornata in vetta al mondo di Coppa (10 vittorie e 16 podi) dopo il 2020 del Covid in una stagione mostruosa. Condita dall’oro in gigante e l’argento in superG ai Mondiali di Saalbach , ma purtroppo culminata con l’esplosione del ginocchio sinistro durante i campionati italiani di Moena, che dovevano essere una fes t a e invece le hanno regalato un viaggio in elicottero per la sala operatoria per ricomporre la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, col crociato lesionato. «Uno choc che leggevo negli occhi di tutti, per questo ho dovuto essere forte io. Non ho quasi pianto. E sono stata fortunata». Con un altro sorriso, che ti dice, come il modo nel quale cammina e si muove, che la valdostana sta meglio, molto meglio. Anche se non fa che ripetere: «Comunque me lo sarei volentieri evitato».

La fortuna e il tema sicurezza

Scusi Federica, ma come fa a parlare di fortuna? «Intanto la Federazione è intervenuta subito e mi ha fatto operare la sera stessa dell’incidente. Poi l’intervento è andato bene. E soprattutto poteva andare tutto molto peggio: avrei potuto non riuscire più a sciare neppure come turista. Io invece ci credo. Anzi, so che succederà. Se non in questa, la prossima stagione. Non sto facendo tutto questo solo inseguendo il sogno delle Olimpiadi. Non sono quelle che mi cambieranno comunque la vita».

Vita che tragicamente sugli sci hanno perso Matilde Lorenzi un anno fa e Matteo Franzoso in estate: c’è il tema sicurezza. «Ovviamente la vita si rischia di più andando oltre i 120 all’ora, ma anche in gigante si va veloci e le vie di fuga sono ridotte. Il punto è che s’è persa la percezione che lo sci sia uno sport pericoloso, che lo è sempre stato e per quanto si farà resterà tale. Anche se si sta lavorando, purtroppo di più sull’onda di queste tragedie, sul migliorare la sicurezza. E credo che non siamo neppure valutati abbastanza per questo, per i rischi che corriamo. Però è anche uno sport bellissimo».



Da dove viene tutta questa positività? «Da dentro di me. La cosa migliore di tutto questo percorso è che, anche grazie al mio carattere e alla mia maturità, ho vissuto in modo sereno l’incidente. Certo, me lo sarei volentieri evitato, ma non quasi ho pianto. Neppure quel giorno. Non potevo, lo facevano tutti intorno a me. Il dolore? C’era e c’è. Lo sconforto? Qualche giorno no c’è stato, ma io sono e mi piaccio così: positiva, ottimista, una combattente».



In questi mesi duri cosa ha scoperto che non conosceva di Federica? «La verità? Nulla di diverso di speciale. Ho avuto la conferma che mi piace la vita, che mi piace lo sport, che mi piace stare in compagnia e che sono molto positiva. E una gran lavoratrice. Sinceramente in seguito a questo infortunio ho solo avuto conferme di chi sono».