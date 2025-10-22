Tuttosport.com

Marta Bassino, Milano-Cortina a rischio: grave incidente in allenamento e frattura della tibia

La ventinovenne piemontese si trovava in Val Senales e si stava preparando in vista dell'apertura della Coppa del Mondo a Soelden quando è scivolata in un tratto pianeggiante
Marta Bassino, Milano-Cortina a rischio: grave incidente in allenamento e frattura della tibia

Pesante stop per Marta Bassino: la gigantista azzurra ha riportato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra, in una caduta in allenamento, con la squadra femminile, in Val Senales in vista dell'apertura della Coppa del Mondo sabato a Soelden.

Infortunio Marta Bassino: ecco cosa è successo

La ventinovenne piemontese stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler, quando è rimasta vittima di una scivolata. Immediatamente assistita dalla commissione medica FISI, si è recata all'ospedale di Merano, dove è stata sottoposta ad una lastra che ha evidenziato la frattura. La Tac effettuata non ha dato ulteriori indicazioni, confermando la frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra. Bassino raggiungerà nelle prossime ore la clinica La Madonnina di Milano dove verrà operata in tarda serata o nella mattinata di domani dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica Fisi. Ora l'appuntamento di Milano-Cortina (6-22 febbraio 2026) è a rischio. 

