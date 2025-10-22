Marta Bassino, Milano-Cortina a rischio: grave incidente in allenamento e frattura della tibia

Infortunio Marta Bassino: ecco cosa è successo

La ventinovenne piemontese stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler, quando è rimasta vittima di una scivolata. Immediatamente assistita dalla commissione medica FISI, si è recata all'ospedale di Merano, dove è stata sottoposta ad una lastra che ha evidenziato la frattura. La Tac effettuata non ha dato ulteriori indicazioni, confermando la frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra. Bassino raggiungerà nelle prossime ore la clinica La Madonnina di Milano dove verrà operata in tarda serata o nella mattinata di domani dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica Fisi. Ora l'appuntamento di Milano-Cortina (6-22 febbraio 2026) è a rischio.