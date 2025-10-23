Tuttosport.com

Un crack in allenamento! Bassino, scatta subito la rincorsa a Milano Cortina 

La piemontese si è fratturata il piatto tibiale del ginocchio sinistro a causa di una caduta in Val Senales: stop di 45-60 giorn
Giandomenico Tiseo
1 min
Bassino
Una sorta di maledizione. La Coppa del Mondo di sci alpino sta per partire e sulla Rettenbach di Sölden (Austria) ci si appresta a vivere l’Opening del Circo Bianco tra le porte larghe, in una stagione che avrà nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 la stella polare. Da capire se quella luce abbagliante guiderà verso il recupero Marta Bassino. Ieri, un fulmine a ciel sereno.
Già, un altro incidente, dopo il crash terribi

