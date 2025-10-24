Bassino già oltre: «Tutte le forze in questa prova»

Un sogno sfumato prima ancora di chiudere gli occhi. Marta Bassino aveva in mente di rifarsi in questa stagione sulle nevi di tutto il mondo. Dopo la stagione passata, in crisi di identità, la decisione era stata quella della rivoluzione: nuovo tecnico (Thierry Marguerettaz) e il cambiamento degli sci (da Salomon a Head). Le indicazioni in Argentina erano state confortanti e sulla pista Leo Gurschler in Val Senales si stavano affinando i dettagli prima