Sofia Goggia: "Coppa del Mondo, Olimpiadi, laurea, rivalità con Vonn e zero gossip. Sarò un puma"

La Bolla Sofia . Il titolo di una stagione, probabilmente la più importante della sua carriera già straordinaria. Non è un refuso, è lo stato di Sofia Goggia , che da mesi si è chiusa con il suo staff in una bolla. L’unico modo di difendersi (insieme a una buona dose di scongiuri, visti i precedenti personali...) dalla pressione che ha iniziato ad alzarsi già ad aprile, quando Federica Brignone ha subito il grave infortunio ai campionati italiani dopo aver dominato Coppa e Mondiali. Lo sci al femminile, insomma. E passata attraverso la tragedia di Matteo Franzoso, sulla pista dove pochi giorni dopo (e con i compagni dell’azzurro) la bergamasca doveva allenarsi. E l’ha fatto. Perché è il suo lavoro, la sua vita. E ora, a poche ore dal debutto di Soleden, il gigante che domani apre la stagione di Milano Cortina 2026, anche il crac nell’ultimo allenamento di Marta Bassino ("Le sono vicina e l’abbraccio, come ha fatto lei a Cortina quando ho perso i Mondiali per infortunio"). Sofia è lo sci femminile, diciamolo, quello italiano. A poco più di cento giorni dalle Olimpiadi di casa. Sofia, la prima domanda è d’obbligo: come sta? Anzi, come si sente? "Bene. Ho fatto un ottimo lavoro primaverile con la squadra e poi ho sfruttato la neve estiva in Sud America in base alle necessità. Così ho lavorato con le ragazze in gigante a Ushuaia e con i ragazzi della velocità in Cile. Ringrazio la federazione per aver avuto carta bianca per allenarmi al meglio". Ha dovuto affrontare sul posto lo choc per Franzoso. "Non è stata una scelta semplice, neppure un raduno facile. La parte emotiva e i pensieri erano pesanti, ma ho scritto quello che pensavo, ringraziando i compagni e lo staff tecnico che l’hanno resa possibile, mi hanno dato coraggio e forza. Ora preferisco rispettare il dolore della famiglia, parlando meno possibile. Farò. Gareggerò anche per Matteo, come tutti noi italiani".

"Ora ho più stabilità tecnica e le idee chiare sul set up"

Si riferisce al suo post sulle emozioni forti di La Parva? "Non tutti l’hanno capito. Ho ricevuto critiche anche da ex sciatori e sciatori. Hanno contestato la scelta di essere andata lì ad allenarmi. Mi ha aiutato molto il mio team". Prima di Franzoso, Lorenzi: le loro tragedie hanno cambiato atteggiamento nei confronti dello sci e dell’allenamento? "No, perché amiamo lo sci e sappiamo cosa può comportare. Ho avuto tanti infortuni, anche gravi. Mi sono affidata al mio staff, alle mie sensazioni, cercando soltanto di essere ancora più lucida, concentrata. Totalmente dedicata, in ogni manche di allenamento, in ogni gesto e pensiero". Non fa più parlare di sé neppure col gossip... "Bene così, meglio starci fuori. Anche per non essere attaccabile, sotto tutti i punti di vista". Cosa c’è di nuovo in Sofia Goggia sciatrice? "Sicuramente più stabilità tecnica. E ho le idee molto chiare sul set up grazie al lavoro svolto sui materiali in tutte e tre le discipline. Anche in gigante, individuando i diversi modelli di sci da usare in base alle condizioni. Quello che mi è mancato la scorsa stagione per l’ultimo infortunio. E infine ho una serenità che non avevo da tempo, con la tranquillità di aver fatto finalmente un’estate lineare sia dal punto di vista atletico che sugli sci".

A un passo dalla laurea, tesi sulle Olimpiadi

E c’è qualcosa in meno nella Sofia che si appresta ad aprire il primo cancellato della stagione? "Gli esami che ho dato all’Università. È stata un’estate di lavoro e studio, ma mi sono portata molto avanti. Manca un’esame e la tesi, che devo consegnare a gennaio, prima delle Olimpiadi quindi". Titolo? "La pace, soft power e la propaganda nella storia delle Olimpiadi dall’antica Grecia ai giorni nostri". Molto attuale… "Dopo la tregua in Palestrina, il ministro Tajani ha chiesto la sospensione del conflitto tra Russia e Ucraina quanto meno per le Olimpiadi. È esattamente la condizione che le Polis greche dovevano accettare nell’antichità per poter partecipare a Olimpia. Lo scopo principale dei Giochi era di stabilire e rispettare un patto di non belligeranza. Dovrebbe essere così anche ora". Poi dovrà integrare qualche pagina a febbraio… (sorride) "Nulla di personale, è una tesi di storia e politica. La parte sportiva… Vedremo, dai. Cosa volete che vi dica. Tanto più ora avrò gli occhi puntati addosso e non è iniziata la Coppa che si parla già solo di Olimpiadi. Sapete quanto ci tenga, ma l’unico modo di arrivarci bene è concentrarsi gara per gara, allenamento per allenamento, dando il massimo. Dall’inizio alla fine. E per fine dico marzo".