Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Collomb all'ombra di Sofia Goggia: "Sono qui per crescere"

Tutto pronto per l'esordio stagionale col gigante di Soelden: l’Italdonne è rimasta con una sola leader, si spera nelle giovani
Giandomenico Tiseo
1 min
Collomb all'ombra di Sofia Goggia: "Sono qui per crescere"© EPA

Si comincia. La stagione dello sci alpino ha inizio e sarà un'annata piuttosto importante, visto l'orizzonte olimpico di Milano Cortina 2026. In Casa Italia ci si presenta in una situazione di emergenza, parlando della formazione femminile che gareggerà quest'oggi tra le porte larghe a Soelden (run-1 alle 10, run-2 alle 13). Sul ghiacciaio del Rettenbach, il Bel Paese dovrà rinunciare a colei

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte