 Brignone premiata con lo Sciatore d’oro: "Voglio tornare a gareggiare ai miei livelli"

Sorridente e positiva. È questo il mood di Federica Brignone , ospite del FIS Race Talk proposto nell'Opening della Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Soelden, che quest'oggi inizierà il suo darsi col consueto gigante. Una circostanza per premiare la campionessa valdostana col “Skieur d’Or AIJS” 2025, riconoscimento che l’associazione internazionale giornalisti dello sci - presieduta da Patrick Lang - assegna ogni anno al miglior atleta dell’ultima stagione. Federica ha raccolto il testimone dell’asso elvetico Marco Odermatt . Non poteva essere altrimenti dopo quanto accaduto nell'annata passata: 10 vittorie e 16 podi nel massimo circuito internazionale (record per il maggior numero di podi in una singola stagione per una sciatrice italiana); la conquista della Coppa del Mondo generale, discesa e gigante; oro e argento ai Mondiali di Saalbach in gigante e superG.

"Nello sci ogni cosa è possibile"

Per Brignone si tratta del secondo premio di questo genere, ricordando il 2020. Con un totale di 37 affermazioni in Coppa del Mondo, la 35enne è l'atleta di maggior successo della squadra femminile italiana. Certo, quanto accaduto in quel maledetto gigante dei campionati italiani dello scorso aprile è stata una pugnalata al cuore, specie nella prospettiva delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il pensiero però di quell’incidente non ha alimentato amarezza e rammarico in Brignone. La sciatrice tricolore rifarebbe esattamente quello che ha fatto: "Era importante competere per i carabinieri, la mia squadra, e anche per me stessa. Poi se non avessi partecipato che campionati italiani sarebbero stati in quella circostanza? Ogni cosa può succedere nello sci e devi essere pronta ogni weekend. È difficile dire 'voglio finire la stagione ed essere la migliore e vincere tanto'."

"Non so quando rientrerò"

"Se vuoi farlo devi andare avanti gara dopo gara, fine settimana dopo fine settimana non pensare troppo in grande, perché per me è molto stressante. L’anno scorso è stato molto buono perché sono riuscita a concentrarmi sulle gare giorno dopo giorno dando sempre il 100%. È stata una stagione ricca di successi e ne sono molto orgogliosa". E sulle sue attuali condizioni e il ritorno in gara, l’azzurra ha dichiarato: "Sto bene e le cose stanno andando meglio. È una bella lotta, una bella battaglia ma ero pronta per affrontarla, sto dando il 100% e sono positiva. Il mio sogno è provare a sciare e vedere cosa succede per cercare di rientrare per la stagione invernale, anche se non so ancora quando. Di sicuro, io voglio tornare a gareggiare ai miei livelli, non tanto per farlo". La tigre di La Salle oggi si godrà lo spettacolo da spettatrice, traendo ulteriori stimoli dalla competizione per essere nuovamente la primattrice sulle nevi a cinque cerchi.