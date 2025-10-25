Goggia cade ed è subito fuori nella prima manche del gigante a Soelden: cosa è successo

Tanta paura per Sofia Goggia , che nella prima discesa della stagione, nel Gigante di Soelden, inforca il paletto con il braccio e cade, compromettendo la gara d'esordio. Per fortuna, nulla di grave per la punta di diamante delle Azzurre in vista di Milano-Cortina. La 32enne bergamasca si è rialzata subito ed è scesa in autonomia a valle.

Cosa è successo

Partita col pettorale 16, nel difficile muro centrale Goggia è andata in rotazione agganciando il palo di una porta. Finita nella neve, la bergamasca si è comunque subito rialzata senza problemi ed è scesa con gli sci fino al traguardo. Il tutto sotto gli occhi preoccupati di Federica Brignone, che per qualche attimo deve aver rivissuto l'infortunio agli Assoluti che la sta tenendo ancora fuori dalle piste.