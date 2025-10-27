Tuttosport.com

Odermatt da maestro! Rimontona Vinatzer: da 13° a 8°!

Nel gigante di Soelden lo svizzero come Girardelli: 46 trionfi! L’altoatesino: «In un anno ho fatto passi avanti»
Giandomenico Tiseo
1 min
Odermatt da maestro! Rimontona Vinatzer: da 13° a 8°!© Getty Images

Vento, neve e nebbia. Non è mancato proprio nulla nell'Opening della Coppa del Mondo di sci alpino maschile a Soelden, in Austria. Sul ghiacciaio del Rettenbach si è dovuto fare di necessità virtù e il lavoro non è mancato per chi era lì a tirare le fila organizzative. Le sfavorevoli condizioni meteorologiche hanno obbligato ad abbassare la partenza del gigante fin dalla prima run e a posticipare di un'ora la seconda manche. Ha prevalso il pi&

