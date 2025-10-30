Tuttosport.com

Milano-Cortina, quanto manca. Malagò: "Se devo essere sincero..."

Intanto Coni ha confermato come l’ammontare dei premi per i podi olimpici degli atleti azzurri sarà in linea con i Giochi di Parigi 2024
Federico Masini
1 min
Milano-Cortina, quanto manca. Malagò: "Se devo essere sincero..."© © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

MILANO - Manca poco. Manca sempre meno. Il grosso è stato fatto, ma i 100 giorni che ci separano dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 il 6 febbraio prossimo a San Siro, saranno utili per completare i lavori e permettere all’Italia di mostrare il miglior volto di sì. È questo, in sintesi, il messaggio arrivato ieri prima dalla Triennale di Milano - che sarà la sede di Casa Italia -, dove

