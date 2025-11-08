Tabanelli tenta il miracolo con Brignone e Bassino

Tutti in infermeria. La stagione invernale è alle porte e, nell'annata che avrà nelle Olimpiadi di Milano Cortina la tappa più importante, in casa Italia bisognerebbe forse pensare a un viaggio a Lourdes. Non si vuol confondere il sacro col profano, ma questo avvicinamento all'appuntamento di casa tra le fila azzurre sta avendo non pochi contrattempi. In questo contesto, il J Medical (centro medico della J