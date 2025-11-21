Tuttosport.com
Dramma Gut-Behrami: brutto infortunio in allenamento! Olimpiadi e stagione a rischio

Si teme lesione al ginocchio per la campionessa elvetica: gli accertamenti in Svizzera ma filtra pessimismo
1 min
Dramma Gut-Behrami: brutto infortunio in allenamento! Olimpiadi e stagione a rischio © Getty Images
DENVER (Stati Uniti) - La stagione di Lara Gut-Behrami è a rischio. La 34enne campionessa elvetica è caduta ieri durante un allenamento a Copper Mountain, in Colorado, in vista del supergigante di Coppa del Mondo. Dalla Federsci svizzera fanno sapere che "le prime valutazioni sul posto indicano una possibile lesione al ginocchio sinistro". La Gut-Behrami è attesa ora dal rientro in patria "per sottoporsi ad approfonditi esami medici, necessari per determinare l'entità dell'infortunio. Ulteriori informazioni verranno comunicate non appena saranno disponibili i risultati". Filtra però pessimismo: stando al quotidiano "Blick", si sospetta la rottura del crociato e la lesione del menisco. Una diagnosi che, se confermata, potrebbe porre fine alla carriera della svizzera, che già nel 2017 aveva sofferto la rottura del crociato. Due Coppe del Mondo generali e sette di specialità  oltre a 48 successi nel circuito maggiore, Lara Gut-Behrami vanta anche due ori mondiali (super-G e gigante a Cortina 2021) e uno olimpico (super-G a Pechino 2022).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

