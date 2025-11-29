Brignone: “Io alle Olimpiadi di Milano-Cortina? Non ne ho la più pallida idea"

Federica Brignone è tornata sugli sci a 237 giorni dalla caduta agli Assoluti dello scorso 3 aprile che le provocò la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, al quale hanno fatto seguito due interventi chirurgici. A poco più di due mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la 35enne campionessa azzurra è tornata ad assaggiare la neve a Cervinia, sulle piste di Plain Maison. Erano presenti anche il fratello e allenatore di Federica, Davide e lo skiman Mauro Sbardelotto. "Il mio ritorno sugli sci è solo un primo test. Quest'anno vivo alla giornata, non riesco a fare programmi". La Brignone dopo aver rimesso gli sci ai piedi per la prima volta dopo l'infortunio. "Sono in piena preparazione atletica - aggiunge l'azzurra - oggi riposo forzato. Per quest'anno vivo alla giornata. Non posso fare programmi a lungo termine. Io presente a Milano-Cortina? Non ne ho la più pallida idea. Sono in piena preparazione atletica. Abbiamo provato come reagiva il ginocchio al ritorno sugli sci. Per ora, diciamo, che è stato uno 'sci turistico'".